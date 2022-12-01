В космическом корабле «Союз» РФ обнаружили отверстие, через которое произошла утечка теплоносителя

Проверка обнаружила проем в негерметичном российском космическом корабле «Союз МС-22».

Об этом сообщает Space.com.

В ночь на 14 декабря из системы охлаждения корабля «Союз» произошла утечка теплоносителя, поэтому выход в открытый космос двух российских космонавтов Прокопьева и Петелина был отменен, позже перенесли и выход других астронавтов из экипажа МКС. С тех пор Роскосмос пытается выяснить причину и последствия утечки с помощью своих партнеров по МКС.

NASA объявило о результатах проверки зоны утечки на «Союзе» с помощью камер, установленных на роботизированной руке Canadarm2.

«Было замечено небольшое отверстие, и поверхность радиатора вокруг отверстия обесцвечилась, – написали в NASA в блоге агентства 19 декабря. – Роскосмос оценивает изображение, чтобы определить, могло ли это отверстие быть результатом обломков микрометеоритов, или это одно из имеющихся ранее вентиляционных отверстий радиатора».

Пока Роскосмос оценивает, останется ли корабль пригодным для полетов. В случае, если определят его непригодность, с космодрома Байконур запустят еще один Союз для возвращения космонавтов Прокопьева и Петелина и американского астронавта Рубио на Землю.

Напомним, что международной космической станции пришлось запустить двигатели, чтобы увернуться от российского космического мусора.