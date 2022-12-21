Находка в Иудейской пустыне подтвердила известную историю из Библии: Восстание Маккавеев

В пещере в Иудейской пустыне найден деревянный ящик с 15 серебряными монетами времен правления Антиоха IV — греческого царя, запретившего многие традиционные еврейские обряды. Эксперты полагают, что владелец спрятал свое богатство перед тем, как пойти на войну.

Об этом со ссылкой на издание Express, сообщает Фокус.



Так, в пещере в Иудейской пустыне найден деревянный ящик с 15 серебряными монетами времен правления Антиоха IV — греческого царя, запретившего многие традиционные еврейские обряды. Эксперты полагают, что владелец спрятал свое богатство перед тем, как пойти на войну.

Открытие тайника серебряных монет в возрасте 2200 лет со времен империи Селевкидов предоставило первые доказательства из Иудейской пустыни в поддержку библейского рассказа о восстании Маккавеев. Восстание описано в Первой и Второй книгах Маккавеев, входящих в греческий Ветхий Завет, или Септуагинты, а также Вульгаты — латинской Библии, которую использует Римско-католическая церковь.

Во время этого восстания, которое произошло между 167-141 гг. до н.э., воины-повстанцы выступили против широкого эллинистического влияния и указов, призывавших к подавлению еврейских религиозных обрядов.

Сокровище, стоимостью около 30 000 шекелей (более 7 100 фунтов стерлингов) по современному курсу, археологи обнаружили в пещере Мураббаат, расположенной на территории природного заповедника Дарагех-Стрим близ Мертвого моря, еще в мае этого года.

Монеты – всего их было 15 – нашли в уникальном деревянном ящике, выложенном кусками овечьей шерсти, покрытой большим куском пурпурной шерстяной ткани, а сверху слоем земли и мелких камней.

Монеты, исследованные в лаборатории Управления древностей Израиля, оказались серебряными тетрадрахмами, каждая стоимостью четыре драхмы, отчеканенных по приказу Птолемея VI Филометра.

Птолемей VI был царем древнегреческого государства Птолемеев в 180-164 гг. до н.э., а затем снова в 163-145 гг. до н.э. Он правил тогда же, когда его дядя, Антиох IV Эпифан, прозванный в еврейской традиции «нечестивым», правил империей Селевкидов, в состав которой входила Иудея.

По мнению исследователей, три древнейшие монеты, найденные в ящике, отчеканены либо в 176, либо в 175 году до н.э., а самая поздняя — либо в 171, либо в 170 году до н.э.

Исходя из последних дат, эксперты считают, что клад, вероятнее всего, спрятали в начале или непосредственно перед событиями восстания Маккавеев.

Как описано в первой книге Маккавеев, группы евреев убегали в тайники в пустыне, чтобы избежать наложенных на них указов.

Там сказано: «И пошли многие искавшие правды и справедливости в пустыню, чтобы поселиться там: они, сыновья их, жены их и скот их, потому что зло тяжко давило на них. И возвестили царскую старшину и войско в Иерусалиме в городе Давидовом, что люди, отвергшие царское повеление, пошли к тайникам в пустыне.Многие преследовали их и догнали, расположились станом напротив них и приготовились к бою с ними в субботу… и они погибли вместе с женами, детьми и скотом, около тысячи человек».