Маска пригласили в Европарламент предоставить показания по политике Twitter

Глава Европарламента Роберта Мецола пригласила американского предпринимателя, владельца Twitter Илона Маска предоставить разъяснения относительно политики его соцсети.

Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, в понедельник 19 декабря Илону Маску предложили выступить в Европарламенте с разъяснениями относительно политики принадлежащей ему соцсети Twitter. Глава ЕП Роберта Мецола подчеркнула, что надеется: встреча пройдет в формате «откровенного публичного обмена мнениями» с законодателями.

Politico отметило, что социальная сеть Twitter играет одну из ключевых ролей в демократической жизни Европейского союза и предоставляет возможность для общественных обсуждений. Поэтому, по мнению экспертов, компания, владельцем которой является Маск, не должна «становиться катализатором разжигания ненависти, вмешательства в выборы и дезинформации».

Принял ли Маск приглашение, пока неизвестно.

Напомним, соцсеть Twitter уже разблокировала аккаунты журналистов из ведущих американских журналистов, аккаунты которых на прошлой неделе приостановили без объяснения причин. Недавно компания Twitter перестала платить за аренду офисов, а также планирует не выплачивать выходное пособие уволенным работникам.

Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что подал в суд на 20-летнего студента Джека Суини, владельца аккаунта @ElonJet в Twitter, который ранее опубликовал информацию о перемещении самолета нынешнего владельца Twitter.

Разнообразные нововведения и противоречивые инициативы нового владельца Twitter Илона Маска сократят аудиторию соцсети к 2024 году на 32,7 млн. из 368,4 млн активных пользователей, или на 10%, говорится в отчете аналитической компании Insider Intelligence.