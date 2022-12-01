43% украинских детей учатся за рубежом, – Центр экономической стратегии

В образовательные учреждения стран Евросоюза на начало этого учебного года было интегрировано 2,25 миллионов украинских детей, или около 43% всех маленьких украинцев.

Об этом сообщила член группы исследований в области политики развития человеческого капитала Центра экономической стратегии (ЦЭС) Анна Сахно.

«По состоянию на сентябрь 2022 года приблизительно 2,25 млн украинских детей было интегрировано в образовательные учреждения стран ЕС. По состоянию на сентябрь 2021 года всего в украинских школах и детских садах училось 5,4 млн детей, из них чуть больше миллиона - в детсадах, а все остальные – в школах, то есть это 43% украинских детей, которые находятся за пределами Украине», – сказала она в ходе дискуссии ЦЭС в понедельник.

По ее словам, 7,8 млн украинцев вынужденно уехали и остаются в странах Европы, 90% из них составляют женщины и дети.

Также Сахно уточнила, что 6,5 млн украинцев являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), из них половина получила официальный статус ВПЛ, и этот показатель почти не менялся с марта. При этом по состоянию на декабрь 2022 года 40% ВПЛ имеют работу.

