В Кривом Роге похоронили молодых супругов и их 1,5-летнего сына, погибших в результате ракетного удара рф

В Кривом Роге похоронили молодую семью - 30-летнего Александра Корнийчука, его 32-летнюю жену и 1,5-летнего сына Тимофея, погибших в результате ракетного удара по городу 16 декабря.

Об этом сообщил глава Криворожской ГВА Александр Вилкул.

«Нет слов, чтобы передать боль, горе и уныние, переполняющие сердце. Молодая семья Александра и Людмилы Корнийчуков и их сынишка - 1,5 летнего Тимофея... Счастливая, полная планов, надежд... Проклятый враг забрал все, уничтожил, разрушил мирный дом, убил мирных людей. Этому нет прощения, изверги обязательно понесут наказание за свои преступления. Глубоко сочувствуем родным и близким погибших. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах», – написал Вилкул.