Литовскому дипломату вернули иконы, которые рашисты похитили из его резиденции в Херсоне – их нашли в церкве УПЦ МП

Служба безопасности нашла и способствовала передаче почетному консулу Литовской Республики в Херсоне старинных икон, которые похитили у него российские захватчики во время оккупации украинского города.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

В начале полномасштабного вторжения рашисты ограбили дом иностранного дипломата в Херсоне и вывезли из дома более 120 древностей.

«Эти иконы передали в частную коллекцию архимандрита местной епархии УПЦ (МП). На данный момент он скрывается от правосудия на временно захваченной территории юга Украины. После освобождения Херсона и проведения мероприятий безопасности в регионе, сотрудники СБУ обнаружили похищенные иконы на территории Успенского собора. Именно туда рашисты передали награбленные вещи под видом «возвращения» культурных ценностей, якобы принадлежащих стране-агрессору. К медийному сопровождению этого «процесса» они привлекли руководителей бывшей оккупационной администрации города и целую группу кремлевских пропагандистов», - говорится в сообщении.

Служба безопасности инициировала возврат предметов старины законному владельцу. Почетный консул поблагодарил за это украинскую спецслужбу и объявил о своем решении передать старинную коллекцию местному художественному музею.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ Херсонской области при процессуальном руководстве органов прокуратуры.