На Херсонщине пограничники при обустройстве окопов нашли древнее поселение

В Херсонской области пограничники натолкнулись на останки древнего поселения.

Об этом сообщили в Херсонском пограничном отряде Госпогранслужбы.

«На Херсонщине во время обустройства фортификационных сооружений на побережье Днепра пограничники наткнулись на останки древнеримского поселения. На глубине около метра начали появляться обломки амфор и кувшинов.

О находке военнослужащие сообщили местным археологам и дальнейшие инженерные работы там не проводились, чтобы сохранить ценные для истории артефакты.

Теперь уже после победы на этом месте будет работать археологическая экспедиция», – говорится в сообщении.