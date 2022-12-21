После снятия пошлины на энергогенераторы и аккумуляторы в Украину их ввезли более миллиона

После принятия закона о снятии пошлин на ввоз в Украину энергогенераторов и аккумуляторов в страну ввезли уже 1 миллион 62 тысячи различных электрических литий-ионных аккумуляторов.

Об этом рассказал у себя в Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

Общая стоимость импортных товаров составляет около 39,9 миллионов долларов. 12-30 ноября в Украину ввезли 266,5 тысяч разных аккумуляторов. За декабрь уже завезли 795 тысяч единиц.

Напомним, Еврокомиссия предоставила Украине из чрезвычайных резервов 40 генераторов.