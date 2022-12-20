В Николаеве зарегистрировано более 27 тысяч ВПЛ, их количество растет

В Николаеве зарегистрировано более 27 тысяч внутренне перемещенных лиц и ежедневно их количество увеличивается.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Так, недавно городской голова Александр Сенкевич встретился с руководителем их саб-офиса Мишель Альфаро и советником по защите детей Владимиром Цололо.

«Рассказал им о ситуации в Николаеве и о главных вызовах, которые мы имеем во время отопительного сезона. Также проинформировал, что в нашем городе зарегистрировано более 27 тысяч внутренне перемещенных лиц и ежедневно их количество увеличивается. Часть людей находится в городских приютах, которые мы подготовили заранее, кто-то снимает жилье самостоятельно», - отметил Александр Сенкевич.

В результате была достигнута договоренность внедрить в Николаеве ряд мер, чтобы помочь людям, вынужденным переехать в наш город, а также тем жителям, чьи дома были повреждены во время обстрелов.