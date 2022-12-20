В освобожденной от оккупантов Снигиревской ОТГ продолжают восстанавливать дороги

Продолжаются работы по обустройству проезда на участке трассы Р-81 «Березнеговатое – Снегиревка» и дороги в объезд магистрального канала. Кроме того, ведутся ремонтные работы на мостах, в частности, на автодороге Т 15-08 в направлении Николаева.

Об этом сообщил глава Снигиревской ГВА Иван Кухта.

«Отмечу, что Службой автомобильных дорог в Николаевской области уже осуществляется ямочный ремонт дорожного покрытия, которое пострадало в результате вражеских обстрелов. Текущий ремонт и обслуживание дорог остается одним из приоритетных направлений нашей работы. Ведь именно это позволит как можно быстрее восстановить жизнедеятельность и жизнеспособность нашей общины и поможет обеспечить транспортное сообщение сел с центром ОТГ и, соответственно, Снигиревки с областным центром. Не зря говорят, что дорога – это жизнь. И сегодня наша жизнь во всех смыслах этого слова восстанавливается», - написал Кухта.