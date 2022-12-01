Власти Николаева подписали с итальянской компанией меморандум о сотрудничестве над Генпланом города

Итальянская компания One Works подписала с Николаевом меморандум об обязательствах и непрерывном сотрудничестве с местными учреждениями и общинами для определения будущего генерального плана реконструкции города.

Об этом идет речь на сайте One Works.

В сообщении говорится, что несмотря на неопределенность конфликта, в апреле 2022 года Министерство развития общин и территорий Украины разработало проект Рекомендаций, направленных на органическое направление планов реконструкции городов и инфраструктуры, пострадавших от конфликта и правительство обратилось за поддержкой к ЕЭК ООН (Европейской экономической комиссии ООН) для дальнейшей разработки этих Рекомендаций. В ответ ЕЭК ООН инициировала проект «#UN4» и создала рабочую группу, состоящую из более шестнадцати координированно работающих агентств ООН, чтобы поддержать усилия украинского правительства в разработке инновационных подходов к восстановлению городов, разрушенных или поврежденных конфликтом.

«Сегодня мы впервые смогли лично встретиться с командой One Works, я могу сказать, что нашел не только высокопоставленных профессионалов, которые уже показали себя за эти первые месяцы сотрудничества, но и дружеские лица, искренне близкие к нашим людям и полные решимости определить лучший план реконструкции, который может дать Николаеву заслуживающий импульс не только для возвращения в тот город, каким он был, но и для того, чтобы стать еще красивее, больше и привлекательнее для его жителей. Активно привлекая наших граждан к этой работе, которая проектирует нас в послевоенном будущем, мы имеем перспективу, мы надеемся, что наше сотрудничество сделает нас готовыми к восстановлению», - заявил заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков.



В One Works отметили, что тесно сотрудничают с целевой группой ЕЭК ООН, Фондом Нормана Фостера и властями Николаева над пятью направлениями, основой для анализа и определения стратегий, которыми будет руководствоваться разработка нового городского генерального плана: транспорт и инфраструктура, зеленая и водная система, инновации, социальное жилье, развитие промышленности и производства.