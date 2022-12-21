Херсонщина получит от Израиля 17 генераторов различной мощности для восстановления региона

Израиль передал учреждениям Херсонской области 17 генераторов различной мощности.
Об этом сообщает Министерство энергетики.
В сообщении Минэнерго говорится о том, что Израиль передает Херсонщине 17 генераторов различной мощности - 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА и 250 кВА.
«Передача этих генераторов дает мощный импульс для восстановления региона в целом. Такая поддержка показывает, что все объединяются, чтобы сделать жизнь людей на деоккупированных территориях нормальной и цивилизованной, в отличие от того, что они испытывали под оккупацией», - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Напомним, Германия передала Николаеву четыре мощных генератора.