Замазеева и Ким вместе с пластунами передали Вифлеемской Огонь Мира в Кафедральный Собор Касперовской иконы Божией Матери

Председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева вместе с главой Николаевского ОВА Виталием Кимом, представителями Николаевской ячейки национальной скаутской организации «Пласт» и народным депутатом Соломией Бобровской передали Вифлеемский Огонь Мира в Кафедральный Собор Касперовской иконы Божией Матери.

Об этом Замазеева написала в Facebook.

«Вифлеемский огонь Мира объединяет наши сердца и наполняет теплом и любовью. По приглашению Пласт Николаев, вместе с Виталием Кимом и Соломией Бобровской, передали Вифлеемской Огонь Мира в Кафедральный Собор Касперовской иконы Божией Матери. Таинственное и волшебное действо, ведь Огонь является символом мира, добра и любви. И сейчас, когда у нас в стране идет война, этот символ приобрел еще большее значение единения и веры в нашу Победу», - сообщила председатель облсовета.

По ее словам, теперь все прихожане Церкви смогут зажечь от него свечу и принести домой.