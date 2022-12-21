Беларусь ограничила въезд в три района, граничащие с Украиной

Беларусь ограничила въезд в пограничную полосу в трех районах Гомельской области вблизи границы с Украиной.

Об этом сообщает «Белта».

«Временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области», - говорится в постановлении Совета министров Беларуси.

Ограничения якобы не распространяются на физических лиц, въезжающих в пограничную полосу для служебных обязанностей, к месту жительства и родственникам.

Следует отметить, что именно эти районы были задействованы в наступлении российских войск в Киевскую и Черниговскую области 24 февраля.