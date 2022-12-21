«Развиваемся несмотря на войну»: В Николаеве на базе одной из горбольниц откроют сверхсовременную ПЦР-лабораторию

В Николаеве на базе одной из городских больниц вскоре заработает сверхсовременная ПЦР-лаборатория.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Несмотря на войну и все ужасы, которые переживает наш город в этом году, мы развиваемся. Совсем скоро в Николаеве заработает сверхсовременная ПЦР-лаборатория, в которой наши медики смогут диагностировать практически все вирусные и бактериальные инфекции, осуществлять контроль онкогенных рисков и определять различные мутации вирусов», - написал он.

Мэр отметил, что работа над этим проектом началась еще до войны, поэтому для власти было крайне важно завершить его.