Домбровская считает, что нужно более жестко контролировать присутствие депутатов на сессиях

Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская считает необходимым усилить контроль за посещением депутатами сессий.

Об этом шла речь в эфире программы «Диалог» на телеканале «МАРТ».

— Я считаю, что нужно обязательно участвовать в сессиях, все же депутаты — это избранная должность. Хотя эта должность и общественная и не предусматривает зарплату, как многие считают. Однако люди, когда идут на выборы, берут на себя обязательство работать. Поэтому если сессия онлайн, если нет уважительной причины, депутат должен присутствовать на заседании. Мне кажется, что было бы хорошо, если бы жестче за этим следили. И я как глава фракции за этим очень слежу. В нашей фракции все хорошо, мы максимально присутствуем всегда на сессии. Я считаю, что это должно быть жестко: нет уважительной причины, пожалуйста, объяснительная записка, если нет. Это ведь не работа. Люди должны видеть, что депутат работает, а не просто: пришел или не пришел, когда захотел, – считает Татьяна Домбровская.