Украинские олигархи находятся под повышенным вниманием СБУ, – Малюк

К украинским олигархам повышено внимание со стороны Службы безопасности Украины.

Об этом заявил глава спецслужбы Василий Малюк в интервью «1+1».

– Украинские олигархи сейчас находятся под повышенным вниманием СБУ. Некоторые из них сейчас ходят на допросы. А в случае необходимости им тоже придется брать в руки оружие и становиться в окопе бок о бок. Потому что они такие же граждане, как все. Кроме святого права защищать землю, это святая обязанность каждого мужчины, - сказал он.

Глава СБУ сказал, что олигархи также вкладываются в оборону Украины, потому что это «общая проблема».

На уточняющий вопрос, значит ли это, что государство простит олигархам отдельные грехи, если они уложатся в обороноспособность, он ответил, что и государство, и олигархи должны работать по закону.