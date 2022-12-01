Клиентские пространства АО «Николаевгаз» возобновляют свою работу в Николаеве

В Николаеве возобновляют свою работу два клиентских пространства АО «Николаевгаз».

Об этом говорится в сообщении компании.

«Если вам необходимо: переоформить лицевой счет, заказать услугу сервисного обслуживания, заказать газовое оборудование, провести сверку по лицевому счету за услугу распределения газа – ждем вас по адресам: улица Никольская, 25А и проспект Богоявленский, 301/1», - сообщили в «Николаевгаз».

В компании также обращают внимание, что в связи со стабилизационными отключениями, клиентские пространства не проводят прием в период отсутствия света, поэтому просят своих клиентов заранее планировать свои визиты.

График отключения света:

ул. Никольская, 25А – с 6.00 до 8.00; с 12.00 до 14.00;

пр. Богоявленский, 301/1 – с 10.00 до 12.00, с 16.00 до 18.00.

Менеджеры также предоставляют телефонные консультации: 0512 777 104, 067 65 70 104.