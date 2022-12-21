Спасатели призвали украинцев не трогать подозрительные предметы, а сразу звонить 101 или 102

Спасатели советуют украинцам не трогать подозрительные предметы на улице, а сообщать о них по номерам 101 или 102.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В случае обнаружения подозрительного предмета рекомендуют отойти от него на расстояние 500 метров, потому что находка может оказаться потенциально опасной.