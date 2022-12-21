Спасатели призвали украинцев не трогать подозрительные предметы, а сразу звонить 101 или 102

Спасатели советуют украинцам не трогать подозрительные предметы на улице, а сообщать о них по номерам 101 или 102.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В случае обнаружения подозрительного предмета рекомендуют отойти от него на расстояние 500 метров, потому что находка может оказаться потенциально опасной.
“Не прикасайтесь и не перемещайте подозрительный предмет. Не засыпайте грунтом, не заливайте жидкостью и не накрывайте. По возможности оградите опасный предмет или установите предупредительный знак. Сообщите об опасности людям рядом и не допускайте других к предмету. Воздержитесь от попыток идентифицировать, разобрать или обезвредить его своими руками”, - говорится в сообщении.