Россиянам в Ростовской области запретили использовать беспилотники

В Ростовской области россии запретили гражданским лицам использовать беспилотники.

Об этом гоаорится в сообщении губернатора Ростовской области Василия Голубева.

«Вынуждены принять в Ростовской области ограничительные меры в сфере транспорта... С 22 декабря в Ростовской области вводится: запрет на использование беспилотников (исключение - для ряда государственных ведомств)», - написал он.

Голубев заявил, что объяснять причину такого запрета, не надо.

Напомним, в Курской и Белгородской областях рф запретили запускать фейерверки.