Россиянам в Ростовской области запретили использовать беспилотники

В Ростовской области россии запретили гражданским лицам использовать беспилотники.
Об этом гоаорится в сообщении губернатора Ростовской области Василия Голубева.
«Вынуждены принять в Ростовской области ограничительные меры в сфере транспорта... С 22 декабря в Ростовской области вводится: запрет на использование беспилотников (исключение - для ряда государственных ведомств)», - написал он.
Голубев заявил, что объяснять причину такого запрета, не надо.
Напомним, в Курской и Белгородской областях рф запретили запускать фейерверки.