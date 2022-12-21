«Это все мы отстроим»: Заместитель председателя ОП Тимошенко посетил Снигиревку

Сейчас Снигиревка приходит в себя от оккупации и постепенно возвращается к нормальной жизни. Здесь восстановлено электро-, водо- и газоснабжение, восстановлено транспортное сообщение.

Об этом сообщил заместитель председателя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, посетивший Снигиревку.

Он отметил, что в городе значительные повреждения как жилых, так и административных зданий. Разрушено здание горсовета, из-за обстрелов сгорело здание железнодорожного вокзала, также уже не подлежит восстановлению одно из отделений полиции.

Частично разрушена больница – в результате ракетного удара повреждены 3 корпуса, выбиты все окна, повреждения фасада. Врачи работают и продолжают оказывать помощь.

"Это все мы отстроим, главное – это люди, которые живут в городе. Сейчас жители Снигиревки регулярно получают гуманитарную помощь: продукты, средства гигиены, теплую одежду, строительные материалы. В городе организовано 6 точек выдачи всего необходимого. Также людям выдают дрова для отопления" "Действует Пункт Несокрушимости. Работает генератор, есть Starlink, удлинители. Люди могут получить теплые напитки и питание", - рассказал Тимошенко.

Он подчеркнул, что органы власти всех уровней активно работают над тем, чтобы люди могли максимально комфортно насколько это возможно в наших условиях прожить зиму.