Президент Зеленский подписал закон об отпусках для украинских защитников во время военного положения

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения.

Об этом говорится в карточке законодательного акта «О внесении изменения в пункт 18 статьи 10-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» относительно предоставления военнослужащим отпусков во время действия военного положения» (8081) на сайте парламента.

Так, согласно документу, в особый период во время действия военного положения военнослужащим может предоставляться часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.

Каждый из указанных отпусков может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

При этом часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при условии одновременного отсутствия не более 30 процентов общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

Закон вступает в силу со следующего дня после дня его опубликования.

Напомним, что ранее пассажиры поезда выгнали ночевать в тамбур бойца ВСУ, потому что тот «плохо пах».