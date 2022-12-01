В Николаеве провели в последний путь майора полиции, погибшего на Херсонщине

В Николаеве коллектив полиции Херсонщины простился с коллегой – майором Сергеем Макаровым, который во время разминирования получил смертельные травмы.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Сергей Макаров скончался 18 декабря от тяжелых ранений, полученных в результате взрыва минной ловушки, оставленной оккупантами в Херсонской области. Макаров был заместителем начальника отделения полиции №2 Скадовского районного отдела полиции.

Напомним, что вместе с Макаровым от взрыва мин пострадали несколько его коллег. Тогда погибли четыре черкасских полицейских, в том числе начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко.