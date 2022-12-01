В Николаеве провели в последний путь майора полиции, погибшего на Херсонщине

В Николаеве коллектив полиции Херсонщины простился с коллегой – майором Сергеем Макаровым, который во время разминирования получил смертельные травмы.
Об этом сообщили в полиции Херсонской области.
Сергей Макаров скончался 18 декабря от тяжелых ранений, полученных в результате взрыва минной ловушки, оставленной оккупантами в Херсонской области. Макаров был заместителем начальника отделения полиции №2 Скадовского районного отдела полиции.
Напомним, что вместе с Макаровым от взрыва мин пострадали несколько его коллег. Тогда погибли четыре черкасских полицейских, в том числе начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко.
“В Николаеве в Небесное войско провели полицейского Херсонщины Сергея Макарова. В последний путь верного присяге правоохранителя провожали родные, друзья, коллеги… В правоохранительных органах Сергей Макаров проработал почти 20 лет. До последнего дня своей жизни был верен Присяге. Поддержать родных, почтить офицера и провести полицейского в последний путь пришли коллеги как из родного отделения полиции, так и из других подразделений”, - говорится в сообщении.