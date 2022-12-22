В Ровно травмированная кошка обратилась за помощью в полицию

В Ровно кошка сама пришла к полицейским за помощью.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Испуганную кошку под дверью полиции Ровенщины утром обнаружили полицейские. Животное забилось в уголок, дрожало и очень жалобно просило о помощи, ведь у нее была травмированная лапа.

“Полицейские сразу приютили кошку, согрели и накормили. Также связались с волонтерами, которые помогли с осмотром у ветеринара. Ветврачи выяснили, что у животного повреждены нервные окончания на лапе, воспаление легких и сделали все необходимое, чтобы кошка поправилась”, - рассказали в полиции.

А в Донецкой области кота Кешу забрали в полицию Курахово. Он охраняет отдел от грызунов-"диверсантов" и участвует во всех важных событиях.

Кешу нашли в разбитой врагом Красногоровке, где он бедствовал. Его с улицы забрал полицейский, который теперь ухаживает за Кешей.