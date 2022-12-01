An Hour For Ukraine: В знак солдираности с Украиной в знаковых местах мира отключали свет

Здание Европарламента в Брюсселе Акция An Hour For Ukraine («Час для Украины») прошла в среду, 21 декабря, во многих городах мира. В знак солидарности с Украиной в более 60 известных местах мира на час выключили свет.

Об этом сообщает DW.

Среди них - Римский Колизей и Сиднейская опера, здание Европарламента в Брюсселе и парламента Шотландии в Эдинбурге, мэрии Парижа и Порто, главные рождественские елки Нью-Йорка возле Рокфеллерского центра и Лондона на Трафальгарской площади, а также в Праге, Риге, Софии, знаменитая телебашня Торонто.

Всем британцам, желавшим принять участие в акции, предлагалось выключить на час свет в своих домах и квартирах. Мэр Лондона Садик Хан заявил, что, присоединяясь к акции, столица Великобритании вместе с другими городами мира хочет «выразить солидарность с Украиной» в войне.

«Выключение света в здании Совета ЕС, «делимся» светом и солидарностью с украинцами, столкнувшимися с отключениями электроэнергии», - написал глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

Также подсветку Ниагарского водопада отключили этой ночью на минуту в знак солидарности с жителями Украины. После этого водопады были подсвечены синим и желтым, чтобы привлечь внимание к отключениям электроэнергии в стране, а также поддержать призыв собрать средства на электрогенераторы для больниц.