Помощь ВСУ, ТРО, переселенцам и гуманитарная помощь населению: Домбровская подвела итоги своей работы в 2022 году

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская отчиталась о своей деятельности в 2022 году.

Об этом она написала на Facebook.

«Отчитываясь о деятельности в 2022 году, к сожалению, мы не можем говорить о развитии, восстановлении, строительстве инфраструктурных объектов или зон отдыха николаевцев. Циническое вторжение России в Украину в феврале перечеркнуло наши планы на этот год, и заставило меня кардинально изменить работу как депутата и представителя общины в городском совете Николаева», - отметила она.

Она напомнила, что с первых дней полномасштабной войны на базе ее депутатской приемной в Николаеве был открыт гуманитарный пункт и телефон «горячей линии» 24/7. За это время гуманитарную помощь получили более 8 тысяч семей. В город доставлено около 120 тонн гуманитарных грузов, а также 20 тонн питьевой воды. Ее команде удалось помочь 312 вынужденным переселенцам.

«Мы доставили в Украину гуманитарный груз в виде велосипедов, тележек, роляторов и костылей для взрослых и детей. Также передана помощь в виде медицинского оборудования в медицинские учреждения города и области: роддома №1, 2, БСМП, городская больница №3 Николаева, Николаевский областной центр онкологии, областной центр психологического здоровья, поликлиника БСМП, военно-медицинская служба СБУ, Березнеговатской больницы», - сообщила Домбровская.

Также доставили из Германии и передали в коммунальную собственность города два вместительных автобуса, которые привлечены для перевозки военных, а после войны будут работать на маршрутах общественного транспорта города Николаева. Передала средства фильтрации воды для 10 николаевских ОСМД. Кроме этого Татьяна Домбровская передала легковой автомобиль на нужды ВСУ на юге Украины.

Что касается работы в городском совете, то Домбровская в настоящее время посетила 100% заседаний Николаевского городского совета и постоянной комиссии по правам человека, детей, семьи законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики Николаевского городского совета. .

Представила 1 проект решений городского совета, а именно: проект решения городского совета О внесении изменений и дополнений в решение городского совета от 24.12.2020 №2/35 «Об утверждении Регламента Николаевского городского совета VIII созыва».

Также подготовлено и отправлено 18 обращений. Подготовлен и подан 1 запрос, поддержанный советом.