Специалистам ВСУ понадобится несколько месяцев, чтобы овладеть системой Patriot

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские военные могут овладеть зенитными ракетными комплексами Patriot в течение нескольких месяцев.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона, пишет Бабель.

По его словам, процесс обучения операторов Patriot будет ускорен, но этого будет достаточно для эффективной работы.

- Есть пример – Iris-T и NASAMS. Обучение наших зенитных ракетных специалистов, уехавших за границу, длилось всего несколько недель. Они приехали, овладели этими комплексами и успешно выполняют задачи в Украине. Мы видим, что у них немало успехов, – сказал Игнат.

Напомним, накануне США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, включающем батарею ЗРК Patriot.