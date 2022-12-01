В Николаев вернулось уже около 50 тысяч жителей, - Офис Президента

За последние недели в Николаев вернулись более 50 тысяч жителей.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

– Это значит, что в Николаев возвращается жизнь. Понятно, что линия фронта сдвинулась, поэтому и люди едут домой даже в зимний сезон, – заявил Тимошенко.

По его словам, жизнь в деоккупированных районах Николаевщины постепенно восстанавливается, и это самое главное.

- Каждой деоккупированной общине сначала оказывается гуманитарная помощь – это происходит в течение 1-2 месяцев. Помогают и областные военные администрации, выделяет средства и Кабинет министров, а волонтеры и международные организации оказывают гуманитарную помощь в виде еды, теплой одежды и даже строительных материалов, – рассказал он.

Также, подчеркнул Тимошенко, очень важно, чтобы на деоккупированных территориях как можно быстрее стали выплачивать людям пенсии, заработали банки, аптеки, магазины.