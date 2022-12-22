«По вкусу и цвету люди сами все поймут»: Сенкевич призвал николаевцев «не делать праздника», когда в кранах появится пресная вода

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что горожане сами поймут, когда в их дома вернется нормальная вода. Однако он призвал людей не делать из этого праздника и не афишировать это вообще, чтобы российские оккупанты снова не наделали беды.

Об этом Александр Сенкевич заявил в эфире телеканала «НИС-ТВ».

По его словам, местные власти вместе с горожанами очень обрадовались, когда ВСУ освободили Херсон от оккупантов, ведь благодаря этому появилась надежда, что в город вернется пресная вода. Все успели сфотографироваться у трубы и рассказать, какие работы выполняются для ремонта водовода. В частности, к возобновляемым работам, кроме «Николаевводоканала», присоединились «Николаевтрансгаз», «Николаевоблтеплоэнерго».

— Но, как оказалось, вода у нас любит тишину. Мы активно включились, ликвидировали все порывы. Там были направлены взрывы. В некоторых местах заложена взрывчатка прямо ящиками. В одном месте, когда начали выкапывать землю, чтобы начать сварочные работы, экскаватор поднял на кабеле ящик тротила, то есть это был второй ящик, который не разорвался. Разминировали, нашли еще много мин, на одной из них взорвался «КАМАЗ» водоканала. Все это закончилось тем, что героически починили эту трубу. И когда пытались запустить воду, россияне обстреляли насосную станцию и фактически ее уничтожили. Все это осложнилось тем, что обстреляли объекты энергообеспечения, подстанции и фактически обесточили нашу насосную станцию, - заявил Александр Сенкевич.

Потом начали потихоньку заполнять трубу, нашли еще четыре места разрывов, их отремонтировали и подавали воду разного характера. Именно поэтому некоторые николаевцы почувствовали, что вода изменила свой вкус. Однако оккупанты снова совершили обстрел и была повреждена труба. Ремонтные бригады работают над ее восстановлением. К тому же, есть проблемы с электричеством в Херсоне, до сих пор восстановлению подлежит насосная станция. Однако власти нашли некоторые решения, чтобы использовать несолоную воду.

Мэр Сенкевич добавил, что над восстановлением сети водоснабжения сосредоточены все силы. Вопрос контролируется Офисом Президента. Однако чем дольше в системе будет циркулировать соленая вода, тем больше трубы разрушатся. А пресная вода никак не восстановит их, хоть и уменьшит их разрушение.

— Да, у нас появится вода. Она снова будет соленая, потому что есть проблемы. Но когда мы отремонтируем и пустим нормальную воду, давайте не делать с этого праздника. Все должно пройти тихо и спокойно, все пусть просто пользуются водой. Я как-то придумаю, как известить, что вода изменится. Хотя по вкусу и цвету все сами все поймут, – резюмировал Александр Сенкевич.

Напомним, ранее Сенкевич заявил, что информацию о возобновлении водоснабжения Николаева водой из Днепра нужно будет держать в секрете как можно дольше.

Как известно, водопровод, по которому вода поступала из реки Днепр в Николаев, был взорван российскими оккупантами умышленно — в одной из камер нашли неразорвавшийся ящик тротила.

После деоккупации части Херсона началось активное восстановление водопровода. Но 28 ноября мэр Николаева Сенкевич сообщил, что оккупанты обстреляли ракетами насосную станцию водовода в Николаев – это откладывает подачу воды на неопределенное время.

Также Ким рассказал, что ФСБ шантажировало власть вопросом восстановления водоснабжения в Николаеве.