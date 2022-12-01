Украинская энергосистема выдержит российские обстрелы, рф ничего не удастся, - министр

Энергосистема Украины способна выдержать все ракетные удары русской армии.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, пишет Зеркало недели.

Министр предполагает, что россияне не прекратят наносить ракетные удары, поскольку это обычный террор против гражданского населения и "нормальная практика" для России.

- Что касается прочности энергосистемы... Надо понимать, что мы живем под ежедневным обстрелом энергосистемы. Для нас массированный обстрел – это от 70 до 100 ракет одновременно. Но и каждый день тоже происходят обстрелы, они разной массированности, но они есть. И мы держим энергосистему уже третий месяц во время этих ежедневных обстрелов. Поэтому я уверен, что мы удержим энергосистему и ничего у них не получится. И это будет одним из шагов, который приблизит нашу победу, – сказал Галущенко.