На Николаевщине сельсовет через суд заставили обезопасить курган, который разграбили «черные археологи»

Николаевским окружным административным судом удовлетворен иск Баштанской окружной прокуратуры об обязательстве одного из органов местного самоуправления принять меры по надлежащей защите и содержанию памятника археологии - кургана поздней бронзы, который был поврежден «черными археологами».

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Суд согласился с позицией прокурора, что бездействие местных органов охраны культурного наследия и отсутствие каких-либо ограничительных и защитных знаков создает опасность не только для самого памятника, поскольку может привести к потере исторических культурных ценностей, но и для окружающих, учитывая опасность котлована, образовавшегося в результате разрушения кургана.

Учитывая приведенное, суд обязан орган местного самоуправления принять меры по надлежащей защиты и содержания памятника археологии, в том числе путем установления в пределах территории памятника охранной доски и ограждения.

По информации «Преступности.НЕТ», речь идет о кургане возле села Скобелево Баштанского района. Выполнить решение суда должен исполнительный комитет Владимирского сельского совета.

Напомним, как в 2020 году на Николаевщине экскаватором разрыли скифский курган возле села Скобелево. В причастности к незаконным раскопкам обвиняют одесскую организацию «Варта міста», за которой стоят Евгений Резвушкин и его жена Елена Семененко. Николаевская полиция открыла уголовное производство по факту незаконных раскопок кургана.

Казанковский районный суд отказался арестовывать бульдозер и экскаватор, с помощью которых незаконно вели раскопки скифского кургана возле села Скобелево. Возле кургана также обустроили пост полиции для охраны археологического памятника от дальнейшего разрушения.

Также николаевская полиция проводила обыски у одесской охранной фирмы, причастной к разрушению скифского кургана.

Ущерб от действий «черных археологов», которые разрушили скифский курган на Николаевщине, оценили в 151 миллион гривен. Законсервировать разрушенный «черными археологами» скифский курган на Николаевщине смогут только после окончания следственных действий.

Через время троим «черным археологам», которые разрыли скифский курган на Николаевщине, сообщили о подозрении, двое находятся в розыске. Позже подозрение вручили еще одному фигуранту, у которого также изъяли спецоборудование для раскопок на 2 миллиона гривен.

13 сентября 2021 года в суд направили обвинительный акт в отношении трех мужчин - жителей городов Киева и Одессы, которые по предварительному сговору организовали и осуществили умышленное незаконное уничтожение объектов культурного наследия, самовольно заняв особо ценные земли в Николаевской области