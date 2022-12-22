Сенкевич заявил, что в госбюджете на 2023 год есть средства на замену трубопровода в Николаеве, но сделать это за год невозможно

Мэр Николаева сообщил, что государство выделит финансирование на замену трубопровода в городе, ведь из-за соленой воды состояние труб очень ухудшилось и местному бюджету не по силам их ведремонтировать полностью.

Об этом он рассказал в интервью ТРК НИС-ТВ.

– В довоенное время звучала цифра в миллиарды гривен для восстановления этих труб водоснабжения. Сейчас ситуация усложнилась в геометрической прогрессии. Конечно, в государственном бюджете можно найти эти деньги, но опять же надо понимать, что есть вопросы финансирования, а есть вопросы технической возможности. Следует понимать, что невозможно заменить все трубы в Николаеве за год. Вы помните, как мы производили замену труб за деньги инвестиционного банка, мы проспект перекрывали на один день в районе Малой Морской и у людей была такая паника, - напомнил мэр.

Поэтому проблему следует разделить на две части – финансовую и техническую. Что касается первой, то городские и областные власти сейчас ищут средства на замену труб, также помогают народные депутаты от Николаевщины.

— Насколько мне известно, депутат Давид Арахамия проявил инициативу и в государственном бюджете в проектах на следующий год выделены средства для Николаева. Я думаю, что об этом лучше, чтобы сказал председатель ОГА Виталий Ким, потому что он сотрудничал и финансирование будет идти на область. Мы проговорили механизм сотрудничества. Мы будем передавать отдельные трубопроводы на ремонт, затем они будут отремонтированы и передаваться нам на баланс водоканала. Это самый простой и контролируемый способ использования средств, – рассказал Сенкевич.

Если говорить о технической составляющей вопроса, то проблема в том, что заменить сразу все трубы будет невозможно. Это будет происходить постепенно.

— Если нам скажут, дадим вам 10 миллиардов гривен, вы отремонтируете эти трубы? Нет, это невозможно. Нужно людей переключать, потому что месяц все будет прерываться, трубы будут перекладываться, новые свариваться, закапываться. И у людей должна быть вода как минимум техническая, чтобы не забилась канализация. Некоторые трубы будут полностью перекладываться, некоторые будут санироваться, – пояснил он.

Также он добавил, что хорошее сотрудничество с одной из благотворительных организаций, которая согласилась профинансировать замену части труб в Николаеве. Александр Сенкевич заявил, что детали этого сотрудничества расскажет директор КП «Николаевводоканала» Борис Дуденко, когда городские власти дойдут до подписания соответствующего договора.

— Главная линия или красная нить, которая проходит через эти договоренности, чтобы не было вопросов с коррупционными, финансовыми рисками, плохими подрядчиками и т.д. проконтролировать закупку оборудования и проверить качество работ. Мы готовы подключиться на этапе контроля качества работ. Таким образом, никакие вопросы к чиновникам городского совета и коммунальным предприятиям не будут возникать, а вопросы качества будут контролироваться с двух сторон, - резюмировал он.

Напомним, в Николаеве в 20 раз увеличилось количество утечек из-за соленой воды – помощи в замене труб ждут от Дании и государства.