В Николаеве зарегистрировано более 27 тысяч переселенцев из Херсона и Николаевской области

На территории Николаева зарегистрировано более 27 тысяч переселенцев из Херсона и Николаевской области.
Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.
Он отметил, что количество переселенцев увеличилось, когда ВСУ освободили правый берег Херсона от российских оккупантов. Ведь одно дело сидеть в городе во время оккупации, когда тебе запрещают общаться на украинском языке, вводят рубли, перекрывают выезды в другие регионы и люди не знают, что делать и остаются на оккупированной территории, а другое дело, когда россияне каждый день обстреливают город и есть угроза умереть от ракеты.
— Поэтому более 27 тысяч беженцев зарегистрированы на территории Николаева – это не только херсонцы, но и жители Николаевской области и Херсонской, жители соседних деревень и т.д. Кто-то снимает жилье, кого-то размещаем в наших временных приютах, кто-то живет у родственников. Они все зарегистрировались, потому что должны получать пособия. Более того, мы хотим с ООН начать программу по финансированию и приобретению вещей. Мы проговорили этот вопрос с представителями ООН и сделали план, который будем отрабатывать, – заявил Сенкевич.