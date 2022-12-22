В Николаеве зарегистрировано более 27 тысяч переселенцев из Херсона и Николаевской области

На территории Николаева зарегистрировано более 27 тысяч переселенцев из Херсона и Николаевской области.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Он отметил, что количество переселенцев увеличилось, когда ВСУ освободили правый берег Херсона от российских оккупантов. Ведь одно дело сидеть в городе во время оккупации, когда тебе запрещают общаться на украинском языке, вводят рубли, перекрывают выезды в другие регионы и люди не знают, что делать и остаются на оккупированной территории, а другое дело, когда россияне каждый день обстреливают город и есть угроза умереть от ракеты.