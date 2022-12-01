«Мы будем немыми свидетелями хаотической застройки»: Мэр Сенкевич выступил против реформы градостроительства, принятой Верховной Радой

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что принятый Верховной Радой законопроект о реформе градостроительства №5655 увеличит хаотическую застройку в городе, ведь контроль городских властей за строительством полностью нивелируется.

Об этом он заявил в интервью ТРК НИС-ТВ.

— Местные власти не только потеряли монополию, но и рычаги коррупционных рисков. Мы видим, что этот закон пролоббирован крупными застройщиками. Сегодня тот, кто кричит «держи врага», шапка на нем подгорает. Я работаю мэром 6 лет и фактически все проблемные вопросы, когда приходили ко мне в кабинет, вырывали ручки на двери, бастовали, кричали, что будут жить у меня и тому подобное... Мы просто показывали, что документы на начало работ выписаны в Киеве, документы о принятии в эксплуатацию некоторых объектов выписаны в Киеве, это были и супермаркеты известной сети, и еще какие-то объекты построены не по правилам, не в тему, и с нарушением всех строительных норм, заборы, которые появлялись в центре города по неизвестным причинам, а разрешение дали в Киеве. А сейчас фактически этот вопрос перенесен в Киев и мы будем немыми свидетелями хаотической застройки, – прокомментировал Александр Сенкевич.

При этом он добавил, что Ассоциация городов Украины предложила президенту ветировать этот закон как нарушающий права местного самоуправления.

— Фактически, чтобы мы себе не делали, будет механизм, частные ГАСИ и т.д., которые будут что-то делать, и контроля над ними нет. Поэтому мы против этого закона. У нас и так были эти проблемы, а сейчас они увеличатся и мы будем стоять с горожанами и кричать: «Прекратите это строительство!», а они нам бросят в морду документы и скажут «До свидания», - резюмировал мэр Николаева.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что Кабинет Министров Украины принял решение о старте работы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ). Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) официально прекращает выполнять свои полномочия, 100% сотрудников органа будут уволены.

Тогдашний министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, комментируя в том числе законопроект 5655, рассказал, что нарушители градостроительных норм будут нести персональную ответственность за несоблюдение требований законодательства в сфере строительства. Уголовная и административная ответственность за правонарушение будет возложена на всех участников незаконных строек, вплоть до простых рабочих.

13 декабря 2022 года Рада приняла скандальный «градостроительный» законопроект – петиция к Президенту о его вето уже набрала более 25 тысяч голосов.