Глава БФ «Развитие Коблево» Олег Боз снова передал помощь на передовую бойцам ВСУ

Благотворительный фонд «Развитие Коблево» во главе со своим основателем Олегом Константиновичем Бозом и дальше продолжают поддерживать украинских защитников, особенно тех, кто защищает страну и Южный регион на передовой линии фронта.

Об этом сообщают Koblevo.news.

Так, на этот раз Олег Боз передал военнослужащим на передовую два ноутбука, 30 печей под сухое горючее, ящик сухого горючего и рюкзак для парамедиков, а некоторое время назад защитники получили от фонда «Развитие Коблево» бинокль.

Помощь и поддержка для военнослужащих, постоянно предоставляемая со стороны БФ «Развитие Коблево», имеет не только практическое значение, но и поддерживает защитников морально. Понимая важность и значение помощи именно защитникам украинской армии, с первых дней полномасштабного вторжения благотворители находят силы и средства, чтобы поддержать тех, кто отстаивает нашу землю, мирную жизнь, целостность и независимость нашего государства.

– Наш фонд действительно с первых дней военной агрессии захватчиков всеми силами пытается оказать поддержку бойцам ВСУ. Особенно важна такая помощь для ребят, несущих службу на передовой линии и в зоне боевых действий. Я считаю, что главное в этом деле – не прекращать делать это и помогать всеми возможными средствами нашей победе, которую с каждым днем приближают украинские военнослужащие, - считает Олег Боз.

Как известно, волонтерская деятельность – это, прежде всего, искреннее призвание души. Каждый, кто сегодня вносит свой вклад в поддержку украинской армии, а также мирного населения, приближает победу Украины на уверенный шаг вперед. Руководитель фонда «Развитие Коблево» считает, что помогать – не трудно, для этого нужно только искреннее желание, а также всегда благодарит тех, кто присоединяется к доброму делу в направлении благотворительности.

- Хочу поблагодарить всех друзей и партнеров, каждого, кто в такое нелегкое время находит в себе силы и мужество и помогает нам. Хочу отметить, что сегодняшние успехи наших ребят на линии фронта – это один из показателей нашей волонтерской деятельности и лучшая благодарность для нас, а нашим военным хочу выразить огромную благодарность за их выдержку и мужество! – отметил благотворитель.

Команда БФ «Развитие Коблево» будет продолжать активную волонтерскую деятельность: благотворители не будут останавливаться на достигнутом и не оставаться в стороне от потребностей украинских защитников, потому что единство и поддержка являются одними из самых мощных видов оружия народа Украины.