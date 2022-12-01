Выход из полного блекаута теоретически займет 7-10 дней, - Шмигаль

Выход из сложнейшего полного блекаута, по оценкам энергетиков, занимает от семи до десяти дней.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль, пишет "Экономическая правда".

- При наиболее сложном случае полного блекаута, когда вообще все разбито, выход занимает от 7 до 10 дней. Это по расчетам наших энергетиков. Подчеркну, это теоретические расчеты, потому что мир еще не переживал таких вещей, - сказал он.

Премьер отметил, что правительство готовится ко всем возможным сценариям развития событий, в частности, полному блекауту в крупных городах. Руководители ОВА и громад получили планы реагирования на случай критических ситуаций.

- Эти документы имеют гриф "Для служебного пользования", они не могут быть озвучены публично, - отметил премьер.

В крупных городах будут работать "Пункты несокрушимости", которых на прошлой неделе насчитывалось 5 тысяч по всей стране.

- Правительство приняло решение и полностью нормировало вопросы создания и функционирования этих пунктов: финансирование, содержание дежурных, поставки топлива и т.д. Ожидаем, что через две недели "Пунктов несокрушимости" будет уже от 15 до 17 тысяч. Это тот инструмент, который поможет людям выжить в критические времена, когда может произойти блекаут. И, конечно, определен перечень действий для местных властей. Другого выхода нет, – добавляет Шмигаль.

Что касается эффективности такого подхода, когда сотни тысяч или миллионы людей будут вынуждены покинуть свои квартиры, премьер отмечает: речь идет не о комфорте, а о выживании. Для этого нужно обеспечить минимальный набор для выживания: еда, теплая вода, тепло, связь и электроэнергия.

- Если брать только вокзалы – они уже могут стать пристанищем для сотен тысяч людей, я сейчас даже не говорю о школах и больницах, - подчеркнул глава правительства.

Однако большой проблемой в случае блэкаута остается вопрос сохранения системы отопления, возложенный на местные власти.