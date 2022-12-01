«Несокрушимый университет»: Николаевская «Могилянка» провела торжественное собрание трудового коллектива

В четверг, 22 декабря, в Черноморском национальном университете прошло торжественное и последнее в этом году собрание трудового коллектива.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В начале мероприятия ректор Леонид Клименко вместе с депутатом Николаевского областного совета Ириной Шабильяновой отметили преподавателей грамотами от Николаевского городского и областного советов за значительный личный вклад в развитие образования в период военного положения.

Кроме того, Леонид Клименко выступил с традиционным отчетом за год работы. Основной темой выступления стала работа вуза во время военного положения и восстановление главного корпуса после двух масштабных ракетных атак оккупантов.

- До 1000 квадратных метров окон заменено, где-то около 120 дверей внутренних уже заменено, приобретено. До трех тысяч квадратных метров крыш. И до трех тысяч квадратных метров подвесных потолков, сотни светильников, – рассказал он.

В восстановлении здания помогала Николаевская ОВА, сами работники, бывшие студенты и благотворители.

Клименко отметил, что каждый из работников внес свой вклад в жизнь и восстановление университета во время полномасштабного вторжения.

- Несокрушимый университет. Тпе опишу нашу работу в этом году. Несокрушимый университет продолжает работать в Несокрушимом Николаеве. Мы продолжили и продолжаем работать во время обстрелов. И должны были не просто работать в этих условиях, а сделать университет лучше, чем он был до войны. Каждый из работников внес свой вклад в жизнь университета во время войны. У нас есть люди, которые предоставили генераторы, станции очистки воды и тому подобное, – рассказал ректор.

Ректор добавил, что в этом году «Могилянка» приняла к себе больше студентов на бюджетную основу, чем в предыдущие годы, в рамках льгот для ВПЛ. Также отныне в ЧНУ им. Петра Могилы студенты-медики смогут защищать докторские диссертации.

В заключение Клименко рассказал о гранте от Erasmus+. Он поможет обновить материально-техническую базу вуза.