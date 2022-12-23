«Да будет чудо!»: В Николаевском драмтеатре устроили детям благотворительные представления

Интересные сказки и игры для 140 детей из уязвимых категорий показали на днях в Николаевском академическом художественном драматическом театре при содействии народного депутата Украины Александра Гайду.

Об этом сообщает пресс-служба народного депутата.

В частности, маленькие николаевцы имели возможность увидеть спектакли «Котячі історії» и «Клаптики закуточкам або У пошуках справедливості». Это интересные обучающие истории, которые коллектив решил ставить в частности в специально оборудованном бомбоубежище.

- Несмотря на войну, Николаев – город счастливых детей. Ведь даже в укрытии театра в день Святого Николая раздавался детский смех. Здесь моя команда вместе с нашими неравнодушными партнерами сделала все возможное, чтобы состоялся праздник для детей, находящихся на попечении, из приемных, многодетных семей. Они как никто нуждаются в счастье! – отметил Александр Гайду.

По словам директора, художественного руководителя театра Артема Свистуна, спектакли лечат человеческие души во время войны.

- Уместно жить сегодня и сейчас. Уместно дарить детям праздник, благодаря девушкам и ребятам, которые отстаивают нашу страну. Жизнь в городе Николаеве продолжается, – отметил Артем Свистун.

По завершению представлений все маленькие гости получили подарки – сладости и интересные канцелярские свертки.