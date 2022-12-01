СБУ лишила аккредитации датскую журналистку, приезжавшую в Николаев снимать гаубицы

Репортера Датской общественной телерадиокомпании Матильду Кимер лишили аккредитации для работы в Украине, объяснив это, по ее словам, "симпатиями к россии".

Об этом пишет Лига.net со ссылкой на DR.dk.

24 февраля застало Кимер в Киеве, а уже в апреле она делала репортажи из москвы. В конце лета ей запретили въезжать в россию.

Датское радио показало якобы письмо от ВСУ от 22 августа об отзыве аккредитации и в Украине – по запросу Службы безопасности Украины. Кимер утверждает, что СБУ якобы предлагала возобновить аккредитацию за "хорошие" материалы об Украине, которые предоставят ей в Службе.

Между тем, собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что "причина лишения аккредитации одна – она нарушила приказ главнокомандующего ВСУ №73", то есть приехала без разрешения на передовые позиции ВСУ, "чем поставила под угрозу жизнь и здоровье наших воинов".

- Этот документ – один для всех, поэтому её и лишили [аккредитации], – подчеркнул собеседник.

Он добавил, что после дополнительного изучения деятельности Кимер правоохранители "обнаружили свидетельства о незаконном пересечении границы Украины", то есть въезд туда через временно оккупированную территорию Украины. В 2015-2017 годах Кимер была в Крыму и Донецке.

Источник LIGA.net в правоохранительных органах отметил, что летом Кимер "без всякого разрешения приехала в Николаев, чтобы снимать наши гаубицы".

Сама она считает, что СБУ проверила ее ленту в Facebook и, возможно, нашла то, что спровоцировало отзыв аккредитации. В профиле журналистки на 23 декабря почему-то есть белое пятно с осени 2020-го по сентябрь 2022 года.

Датское радио пишет, что 8 декабря журналистка встретилась с сотрудниками СБУ в здании спецслужбы в Киеве, чему якобы оказывали содействие в МИД Дании. Она заявила, что там ей якобы рассказали, что "некоторые ее сообщения выглядят так, будто она симпатизирует россии".

Кимер отрицает это. Она собрала несколько репортажей, перевела их и передала СБУ на проверку. Датская ассоциация журналистов назвала "возмутительным" отзыв ее лицензии в Украине, определив это как "фиаско свободы слова". Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен пообещал сделать "все возможное для возвращения аккредитации".