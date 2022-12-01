Шамрай рассказала, как будут работать медучреждения Николаева во время новогодних праздников

В Николаеве 31 декабря и 1 января медицинские учреждения будут работать в обычном режиме. Во всех амбулаториях в праздничные и выходные дни находятся дежурные врачи.

Об этом сообщила начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай, передает «Суспільне».

По словам Ирина Шамрай, в каждом Центре первичной медико-санитарной помощи есть графики, где указано, куда следует обращаться в выходные и праздничные дни.

- Работаем 30 декабря, это пятница, 31 декабря - это суббота, первое января - воскресенье, дежурные будут во всех амбулаториях, как и всегда, на выходных. Пациенты уже знают, как правило, куда и как обращаться, – рассказала Ирина Шамрай.

Начальник управления здравоохранения отмечает, возможно, какие-то амбулатории по определенным обстоятельствам не будут дежурить в новогоднюю ночь, люди могут вызвать экстренную медицинскую помощь.