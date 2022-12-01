Президент Зеленский отметил государственными наградами шестерых николаевских энергетиков

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня энергетика отметил государственными наградами шестерых николаевских энергетиков.

Об этом говорится в Указе Президента Украины №871/2022.

Орденом "За заслуги" III степени наградили Дмитрия Колесника - мастера участка акционерного общества "Николаевоблэнерго".

Орденом "За мужество" III степени наградили:

Николая Зозулинца – начальника службы "Николаевоблэнерго".

Анатолия Новомола – машиниста службы "Николаевоблэнерго".

Дениса Ризье – мастера участка службы "Николаевоблэнерго".

Дениса Цимбалиста – главного инженера филиала "Николаевоблэнерго".

Звание заслуженного энергетика Украины присвоили Юрию Умрихину – мастеру участка "Николаевоблэнерго".

Энергетиков наградили за весомый вклад в развитие и обеспечение деятельности энергетического комплекса в условиях военного положения, личное мужество и самоотверженность, добросовестное исполнение профессиональных обязанностей.