Президент Зеленский отметил государственными наградами шестерых николаевских энергетиков

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня энергетика отметил государственными наградами шестерых николаевских энергетиков.
Об этом говорится в Указе Президента Украины №871/2022.
Орденом "За заслуги" III степени наградили Дмитрия Колесника - мастера участка акционерного общества "Николаевоблэнерго".
Орденом "За мужество" III степени наградили:
Николая Зозулинца – начальника службы "Николаевоблэнерго".
Анатолия Новомола – машиниста службы "Николаевоблэнерго".
Дениса Ризье – мастера участка службы "Николаевоблэнерго".
Дениса Цимбалиста – главного инженера филиала "Николаевоблэнерго".
Звание заслуженного энергетика Украины присвоили Юрию Умрихину – мастеру участка "Николаевоблэнерго".
Энергетиков наградили за весомый вклад в развитие и обеспечение деятельности энергетического комплекса в условиях военного положения, личное мужество и самоотверженность, добросовестное исполнение профессиональных обязанностей.