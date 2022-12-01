Посол рассказал, в каких условиях находятся командиры «Азовстали» в Турции

Освобожденные из российского плена командиры обороны "Азовстали" находятся в удобных, комфортных условиях и ждут прибытия своих семей на Новый год.

Об этом сообщает Радио Свобода, которое цитирует посла Украины в Турции Василия Боднара.

По его словам, военные снабжены медикаментами, питанием и спортивными тренажерами. В общем, их состояние улучшилось.

- Что, конечно, ограничено – это передвижение и свободный доступ к коммуникациям с внешним миром. Это, прежде всего, связано с вопросами безопасности, поскольку есть информация об угрозе их физического уничтожения. И второе – это условия дальнейших обменов, поскольку многие наши герои находятся в российских застенках, и нам нужно проводить работу по их освобождению, - заявил Василий Боднар.

Также украинский посол в Турции выразил надежду, что будет время, чтобы защитники «Азовстали» появились публично и продемонстрировали разницу между тем, как они выглядели, когда были освобождены из плена, и сегодня.