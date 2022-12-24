Украинцев в «Дії» просят ответить, какую дата празднования Рождества они считают более приемлемой

Министерство культуры и информационной политики совместно с Министерством цифровой трансформации решили провести голосование в приложении «Дія» о дате празднования Рождества.

Об этом глава МКИП Александр Ткаченко сообщил в Тelegram.

Голосование продлится с 24 до 30 декабря.

По словам Ткаченко, католики, греко-католики и православные празднуют Рождество Христово в один день – 25 декабря. Разница лишь в том, по какому календарю они считают григорианскому (новый стиль) или юлианскому (старый стиль). И по старому Рождество приходится на 7 января.

Как отметил министр, подавляющее большинство людей в мире празднуют Рождество 25 декабря по новому стилю. Но шесть из 15-ти православных церквей, а также украинские греко-католики пользуются юлианским календарем.