В Буче возобновил работу McDonald's

Накануне рождественских праздников, 24 декабря, McDonald's возобновил работу своего ресторана в Буче.

Об этом сообщает пресс-служба McDonald's.

Ресторан будет работать с 09:00 до 21:00. При этом в ресторане установлен генератор, что позволит заведению работать более стабильно в условиях ограничения электроэнергии.

«В этом заведении действуют такие же расширенные правила безопасности, как и в других ресторанах. Во время воздушной тревоги заведение будет закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие», - говорится в сообщении.

Заведение работает по адресу г. Буча, ул. Новое Шоссе, 10 б.

Добавляется, что в марте ресторан в Буче был поврежден в результате боевых действий. Ресторан был совсем новым и открылся только 23 декабря 2020 года.

Всего в Украине возобновили работу 64 ресторана McDonald's.

Напомним, во вторник, 20 сентября, впервые с полномасштабного вторжения в Украине вновь открылись три ресторана McDonald's. Первые точки открылись в Киеве.

Следом за Киевом McDonald’s открылся во Львове.

Также McDonald's заработал в Луцке.