В Новосибирске пьяные военные напали на продавца в магазине оптики: «Мы пошли воевать за тебя, пошел ты нах*й!»

В российском городе Новосибирск бывшие мобилизованные, вернувшиеся домой, устроили пьяный дебош в магазине оптики.

Об этом сообщают в местных соцсетях.

Два пьяных военных, судя по всему, испортили товар. Продавец закрыл двери магазина изнутри и вызвал полицию. Один из военных заснул прямо на небольшом диване, а второй пытался сломать дверь, попутно угрожая продавцу расправой.

Потом проснулся второй военный и вместе с сослуживцем они продолжили угрожать и унижать продавца.

— Ты девочка, знаешь почему? Потому что ты никуда не пошел! А мы пошли воевать за тебя! Пошел ты нах*й! – сказал один военный. — Я тебе башку разобью! Ты чмо! Ты девочка! Ты девочкой остался! Ты в юбке остался, братан! Просто ж*па у тебя внатуре! Ты воевать не пошел, чмо еб*ное, - добавил второй.

Потом в магазин пришла полиция арестовала мужчин.

Напомним, в Донецкой области пьяный российский военный на БТР спровоцировал ДТП, в результате которого погибли трое оккупантов, еще по меньшей мере пятеро получили травмы.