В Саратове написали трогательный некролог погибшему мобилизованному зеку, который сидел за двойное убийство: «Он не пожалел своей жизни ради будущего нашей страны»

фото: иллюстрация В Саратове написали некролог мобилизованному зеку, который погиб на войне в Украине. В тюрьме он отбывал наказание за двойное убийство.

Об этом сообщает издание The Insider.

Мэрия Саратова опубликовала некролог, посвященный погибшему на войне в Украине Борису Александровичу Боцманову. Так же звали 32-летнего заключенного, который в 2018 году был приговорен к 19 годам колонии строгого режима по обвинению в двойном убийстве с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление (п. «а», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК). Приговор выносил Саратовский областной суд.

Один из авторов некролога — губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он писал о том, что Боцманов – герой, а на поле боя проявил отвагу.

«На поле боя он показал пример исключительной смелости и отваги. Мы будем гордиться храбрым поступком нашего земляка и сохраним память о нем на долгие годы. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего».

Также некролог подписан главой Саратова Ладой Мокроусовой. Она добавила, что Боцманов пожертвовал собой ради будущего россии.

«Он не пожалел своей жизни ради будущего нашей страны и сделал все, чтобы это будущее было мирным. Не описать всю боль и горечь утраты, которые разделяем с родными и друзьями Бориса Александровича Боцманова. Я приношу им самые искренние соболезнования. Память о герое навсегда останется в наших сердцах», — пишет она.

На то, что Боцманов — полный тезка убийцы, обратила внимание «Тайга.Инфо». В 2018 году он выпивал у своего приятеля и его подруги, и в один момент между ними вспыхнул конфликт. Боцманов взял нож и нанес мужчине смертельные удары в грудь, после чего зарезал женщину двумя ударами в грудь и в шею.

Напомним, российский оппозиционер и политический заключенный Алексей Навальный сообщил, что в его колонию приезжал руководитель ЧВК «Вагнер» евгений пригожин для вербовки заключенных.