В россии мать заказала сыну на 10-летие певца российского шансона – именинник остался недовольным

В одном из российских городов мать заказала на 10-летие своего сына певца шансона.

Об этом сообщают в соцсетях.

На видео мужчина в солнцезащитных очках, с цепью на шее поет песню про весну. Потом подходит к столу, где сидят, кроме именинника, другие дети, и обращается к мальчику:

— Лев, а ты чего надулся? Не ожидал, наверное, такого сюрприза. Я искренне поздравляю тебя с днем рождения. Это тебе подарок от мамы. Скоро весна, ребят!

После чего мужчина продолжает петь.

Напомним, в россии приговорили к трем годам тюрьмы 61-летнего кочегара, который с помощью радиоточки рассказывал правду о войне.