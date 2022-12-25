В Манчестере в заброшенном сарае нашли старинный Mercedes без пробега

Настоящая капсула времени была обнаружена искателями раритетных машин European Auto Solutions в Манчестере, где в одном из неприметных сараев в течение 43 лет стоял Mercedes-Benz 190 SL Roadster.

Об этом рассказывает Аutocentre.ua.

Автомобиль 1974 года выпуска был куплен в том же году, но эксплуатировался меньше года, причем очень редко. Поэтому это фактически новый автомобиль, но «состаренный временем» и опоссумами. Последние обосновались под капотом, погрызли некоторые провода и упорно не хотели покидать свой дом.

В ближайшее время обнаруженный родстер Mercedes-Benz планируют продать на аукционе. Отметим, что сегодня аналогичные модели в хорошем состоянии стоят как новый S-Класс.