Николаевский Красный Крест эвакуировал из Херсона мужчину, который не выходил на связь с родными и имел проблемы со здоровьем

Отряд быстрого реагирования Николаевского ОКХУ эвакуировал из Херсона мужчину, который не выходил на связь с родней, и сам не мог передвигаться из-за ухудшения состояния здоровья.
Об этом говорится в сообщении отряда в Facebook.
«Найдите, пожалуйста, нашего родственника. Давно не выходит на связь. Мы хотим его забрать в семью». После деоккупации Херсона мы получали немало таких сообщений. В этот раз речь шла о районе, близком к берегам Днепра», - сообщили в ОБР.
Волонтеры отряда нашли адрес и мужчину. За время оккупации его состояние ухудшилось, он почти не ходил. Пространство у кровати стало и кухней, и туалетом.
«Этот вызов был тяжелой задачей. Ибо вес мужчины около 150 кг, а пространство дома не давало достаточно места для маневров. Но нет ничего невозможного. Волонтеры ОБР эвакуировали мужчину в Николаев. Здесь несколько недель он провел в больнице. И вчера наши волонтеры транспортировали этого мужчину и его родственников на эвакуационный поезд в Киев. Мы хотим, чтобы было больше историй с хорошим завершением. Делитесь этим номером с теми, кого нужно эвакуировать из Херсона 095 763 90 21», - добавили в отряде быстрого реагирования Николаевского ОКХУ.