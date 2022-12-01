Николаевский Красный Крест эвакуировал из Херсона мужчину, который не выходил на связь с родными и имел проблемы со здоровьем

Отряд быстрого реагирования Николаевского ОКХУ эвакуировал из Херсона мужчину, который не выходил на связь с родней, и сам не мог передвигаться из-за ухудшения состояния здоровья.

Об этом говорится в сообщении отряда в Facebook.

«Найдите, пожалуйста, нашего родственника. Давно не выходит на связь. Мы хотим его забрать в семью». После деоккупации Херсона мы получали немало таких сообщений. В этот раз речь шла о районе, близком к берегам Днепра», - сообщили в ОБР.

Волонтеры отряда нашли адрес и мужчину. За время оккупации его состояние ухудшилось, он почти не ходил. Пространство у кровати стало и кухней, и туалетом.