Ученые обнаружили огромное поселение древней цивилизации Майя

Группа исследователей из США и Франции обнаружила очень обширную область с постройками цивилизации Майя на севере Гватемалы.

В статье, опубликованной в журнале Ancient Mesoamerica, ученые рассказали, как это открытие удалось сделать с помощью сканирования местности лидером (LiDAR).

LiDAR – это система обнаружения, похожая на радар, но основанная на лазерном свете, а не на звуковых сигналах. Она позволяет измерять расстояния путём излучения света и измерения времени его возвращения на приемник.

В последние годы лидеры активно используются для сканирования труднодоступных частей густых тропических лесов на наличие признаков древних цивилизаций. Лазеры, применяемые в таких системах, способны проникать через растительный покров, обнаруживая, что находится под ним.

В этой новой работе исследователи рассказывают, как пролетали над частями Гватемалы в рамках картографирования местности, когда наткнулись на то, что они называют «великой древней цивилизацией Майя». Изучая полученные карты, они увидели огромную область более чем из 1000 поселений общей площадью около 650 квадратных миль (1046 км). Они были связаны несколькими брусчатками.

Исследователи отметили , что люди, когда-то жившие в этих районах, были достаточно плотно «упакованы». Это открытие противоречит теориям, предполагающим, что ранние мезоамериканские поселения, как правило, были малонаселенными.

Общая протяженность мостовых, соединяющих отдельные участки районов, достигала 110 миль (≈177 км), что позволяло жителям относительно легко посещать другие поселения. Исследователи отмечают, что дорожная сеть позволяла бы коллективно работать.

Ученые также обнаружили свидетельство существования больших платформ и пирамид, которые могли бы быть централизованными местами для работы, отдыха и политики. В некоторых поселениях также были площадки для игры в мяч и разных видов спорта, характерных для этого региона.

Это открытие проливает свет на людей, живших в шумных городах этого лесистого бассейна более 1000 лет. Археолог Ричардом Хансеном, изучающий наследие Майя, надеется, что будущие исследования продолжат раскрывать секреты этой древней цивилизации и, возможно, откроют новые поселения, которые остаются скрытыми в лесах много веков.